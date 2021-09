Grave incidente, consigliere comunale in Rianimazione: il paese prega per lui

E' il consigliere comunale di Cevo Antonio Scolari, 68 anni, ad aver avuto la peggio nel pauroso incidente di sabato pomeriggio lungo la strada per il Passo Gavia, a Sant'Apollonia di Ponte di Legno. Era in sella alla sua moto Guzzi quando, intorno alle 15, si è scontrato con la Ducati di un 30enne bergamasco – A.L. le sue iniziali – che saliva verso il Passo, mentre Scolari scendeva.

Sono stati entrambi sbalzati a terra: solo lievi ferite per il 30enne, mentre il 68enne è rimasto a terra, privo di conoscenza. E' stato rianimato a lungo, intubato e stabilizzato e poi trasferito in elicottero fino al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Attualmente è nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata e in pericolo di vita: la notizia ha fatto rapidamente il giro del piccolo Comune di Cevo, dove tutti si conoscono (e tanto più quando si parla di un consigliere comunale). Tutto il paese fa il tifo per lui e per la sua famiglia, in attesa (si spera) di buone notizie dall'ospedale.