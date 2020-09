Padenghe e Borgosatollo piangono Anna Maria Bosatta, morta in un incidente

Padenghe e Borgosatollo piangono la morte della 81enne Anna Maria Bosatta, morta in un tragico incidente stradale avvenuto sabato sera sulla Sp4, in prossimità di Drugolo.

Per tutti semplicemente Anna, era originaria del piccolo comune a sud di Brescia, ma ormai da lunghi anni viveva sulle sponde del Lago di Garda. Era la moglie di Giacomo Bolpagni, molto conosciuto a livello artistico in quanto baritono per opere liriche e cori, con carriera internazionale. Lascia anche il figlio Alessandro e due sorelle.

Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente. La Citroen C3 di Bosatta, morta sul colpo, si è schiantata frontalmente contro un'Audi A6 Avant guidata da un 35enne bresciano, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civile. Il giovane, come previsto dalla legge, è stato sottoposto agli esami tossicologici e la magistratura ha aperto un'indagine per omicidio colposo.