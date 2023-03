Morta a 19 anni mentre andava a scuola: "Un dolore che toglie il respiro"

La salma di Anna Bertoni è arrivata mercoledì sera alla Casa del commiato Visentini di Gardone Riviera di Via Dosso: qui sarà possibile farle visita dalle 8 alle 20. Non si sarà il funerale, ma un saluto laico fino al trasferimento - entro pochi giorni - al tempio crematorio di Brescia. Anna Bertoni, per gli amici Eny, è morta mercoledì mattina a soli 19 anni (compiuti un mese fa) in sella alla sua moto 125 Benelli mentre stava andando a scuola, frequentava l'Istituto Cesare Battisti di Salò: lascia nel dolore la mamma Barbara Bonelli, il papà Riccardo, la sorella minore Emma, i nonni.

La dinamica dell'incidente

Il dramma si è consumato poco prima delle 8 in Via Martiri della Libertà a Portese (San Felice), a poche centinaia di metri da casa. Anna viaggiava in direzione Salò, lungo la discesa che porta all'incrocio di Via Magnolie: davanti a sé aveva un pullman di linea che avrebbe solo tentato di sorpassare, ma tempo di sporgersi verso l'altra corsia e si sarebbe trovata davanti una Toyota Cruiser (a bordo mamma e figlia piccola). Impatto inevitabile: la moto di Anna si è impennata e lei è stata sbalzata sull'asfalto, travolta una seconda volta da una minicar Ligier (guidata da una ragazza di 18 anni) che le stava subito dietro.

E' questa l'intricata dinamica del sinistro mortale che ha sconvolto un intero paese. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò, con il supporto dei Carabinieri e della Polizia Locale: sul posto anche i Vigili del Fuoco oltre all'automedica e alle ambulanze di Volontari del Garda e Anc Valle del Chiese, che hanno provveduto al trasporto in ospedale delle tre ferite (tutte in modo lieve: ricoverate a Gavardo in codice verde). Mobilitato anche l'elisoccorso da Verona.

"Anna era figlia di San Felice"

Anna è invece morta sul colpo. La salma è rimasta diverse ore sull'asfalto, coperta dagli sguardi dei curiosi, in attesa dei rilievi e del nulla osta del magistrato. Come detto è già stata portata alla Casa del commiato: non ci sarà autopsia. E' già stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, per ora senza indagati: sequestrati anche i mezzi coinvolti nell'incidente.

Così il sindaco Simone Zuin a poche ore dall'incidente: "Anna era figlia di San Felice, l'abbiamo vista crescere. Il dolore che ci affligge ora ci toglie il respiro. In un attimo siamo caduti nel buio più profondo, anche perché non siamo in grado e non vogliamo darci una spiegazione. Tutta la comunità si stringe alla mamma Barbara, al papà Riccardo e alla sorella Emma".