Attimi di grande apprensione si sono vissuti nella mattina di ieri (domenica 17 marzo) ad Angolo Terme, per un ragazzino di 13 anni vittima di una brutta caduta dalla moto. Stando a un primissima ricostruzione, il 13enne viaggiava come passeggero sulla due ruote, che per cause da accertare, è finita a terra.



Il piede dell’adolescente sarebbe rimasto incastrato nella forcella della moto e per lui si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata, poco prima delle 11.30, in codice rosso.

L’incidente è avvenuto in via Regina Elena: per i soccorsi sono intervenuti i volontari di Camunia Soccorso e i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, il 13enne è stato trasferito, a bordo di un’ambulanza, al vicino ospedale di Esine. Se la sarebbe cavata con traumi, per fortuna, non di grave entità: il ricovero è infatti avvenuto in un rassicurante codice giallo.