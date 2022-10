Travolto da un’auto, muore in ospedale: la vittima è Angelo Mengoni

Travolto da un’auto mentre attraversava via Zanardelli, a Villanuova sul Clisi, è morto poco ore dopo il ricovero in ospedale. È il tragico destino di Angelo Mengoni: aveva 74 anni ed era originario di San Zeno di Montagna, comune della provincia di Verona. L’anziano viveva da alcuni anni nel Bresciano, proprio nel paese della Valle Sabbia dove si è consumato il dramma.

L’incidente mercoledì sera, poco dopo le 19.30, non lontano dal supermercato Italmark. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi, il 74enne stava attraversando la strada in prossimità delle strisce, quando è stato colpito in pieno da una Dacia. Sbalzato prima sul cofano e poi rovinosamente caduto sull’asfalto, il 74enne era stato rianimato a lungo, intubato e infine trasferito alla Poliambulanza di Brescia, dove era stato ricoverato in codice rosso. Inutili purtroppo i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita: troppo gravi i traumi riportati, Angelo Mengoni è spirato poco dopo il ricovero.