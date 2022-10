Travolto da un'auto mentre taglia l'erba: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita, l'operaio di 20 anni investito da un'auto mentre stava tagliando l'erba lungo la Statale 237, in località Sant'Antonio di Anfo.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre. In un primo momento per il giovane si è temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso, poco dopo le 10.30. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e l'elisoccorso.



L'allarme - fortunatamente - è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118: il 20enne avrebbe riportato numerosi traumi, ed è stato trasportato al Civile di Brescia con l'eliambulanza, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Idro, che si stanno occupando dei rilievi del caso.