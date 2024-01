Auto fuori strada, schianto spaventoso: a bordo un giovane uomo

A poche ore dal violento frontale di Vobarno, un altro incidente si è verificato in Valsabbia. Verso le 8.30 di oggi (sabato 27 gennaio), una Range Rover è uscita di strada mentre percorreva la Strada Provinciale 237. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

L’uomo di 45 anni che era al volante avrebbe sbandato, per cause da chiarire, finendo contro il muretto di cemento che separa la carreggiata dal bosco, per poi attraversare l’opposta corsia e finire la corsa in un prato.

Impatto violento, tanto da far esplodere gli airbag, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il 45enne: è stato medicato sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, ma non si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale. Nel tratto interessato dall’incidente è stato istituito il senso unico alternato e la Locale invita gli automobilisti in transito a “Prestare attenzione”. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e il manto stradale.