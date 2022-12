Scivola con la moto, poi lo schianto conto un bus: soccorso dall’eliambulanza 

Un 45enne di Lonato del Garda è stato trasportato con l'elicottero sanitario alla clinica Poliambulanza di Brescia, in seguito a un pauroso incidente avvenuto nella tarda mattinata di martedì 27 dicembre ad Anfo, lungo la Strada provinciale 237 del Caffaro. L’uomo era in sella alla sua moto che, per cause da chiarire, è rovinata sull'asfalto. Sbalzato dalla sella, il centauro avrebbe invece finito per schiantarsi contro un pullman di linea. Per lui si è inizialmente temuto il peggio: sul posto, oltre a un’ambulanza, è stato inviato anche l’elisoccorso.

Il biker non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe riportato seri traumi: dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, è stato trasferito al nosocomio cittadino: è stato poi ricoverato in codice giallo.



L’esatta dinamica di quanto avvenuto è al vaglio degli agenti della polizia locale della Valle Sabbia, che si sono occupati dei rilievi e della non facile gestione del traffico: la circolazione sulla Provinciale è stata interrotta per più di un’ora per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.