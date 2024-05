Schianto in galleria, ferita una ragazza: traffico nel caos

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, lungo la Statale 237 del Caffaro, in territorio di Anfo. Nello schianto, avvenuto in galleria poco prima delle 9, sarebbero rimaste coinvolte due auto e il traffico è andato completamente in tilt. La buona notizia è che non ci sono feriti gravi.

La dinamica e le cause dello scontro sono al vaglio degli agenti di polizia locale della Valsabbia, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito, ma una cosa è certa: durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli il tunnel è stato chiuso al traffico e si sono formate code di chilometri.

I sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, hanno prestato le prime cure alla ragazza di 27 anni rimasta ferita. Per lei pare comunque nulla di grave.