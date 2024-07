Moto si schianta in galleria: donna ferita in modo serio, code chilometriche

Poco prima del frontale auto-moto costato la vita all'imprenditore Francesco Guarnerio, nella giornata di domenica – verso le 13.30 – un altro brutto incidente di una "due ruote" ha visto protagonista una coppia nel territorio comunale di Anfo, all'interno della galleria sulla ex Statale del Caffaro che collega il centro abitato alla località Tre Capitelli.

Stando a quanto accertato dalla Polizia Locale della Valsabbia, sembra che l'uomo alla guida abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua maxienduro per cause ancora al vaglio. Ne è seguita una rovinosa caduta sull'asfalto, nella quale ha avuto la peggio la passeggera, una donna di 51 anni.

La 51enne è rimasta ferita in modo serio e, soccorsa d'ambulanza, è stata portata in ospedale a Gavardo per ricevere le cure del caso: il ricovero è avvenuto in codice giallo, non si teme per la sua vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada è rimasta a lungo chiusa per permettere le operazioni dei sanitari, code chilometriche si sono formate in entrambi i sensi di marcia.