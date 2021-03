Terribile incidente, Andrea lascia moglie e 3 figli: si indaga per omicidio stradale

La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Andrea Vivian, vittima dell'incidente stradale di martedì sera a Flero

Nessuna autopsia sul corpo di Andrea Vivian, il 71enne scomparso martedì sera nel terribile incidente sulla Corda Molle, nel tratto del raccordo tra la A21 e Brebemi tra Azzano Mella e Flero, in territorio di quest'ultimo: come da prassi, in casi come questi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma ha già dato il nulla osta per la sepoltura.

Il funerale sarà così celebrato venerdì mattina al Duomo di Montichiari, il paese dove Vivian abitava: marmista in pensione, era molto conosciuto. Lo piangono la moglie Anna e i figli Demis, Manuel e Simona. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, si sarebbe trattato di un maxi-tamponamento con sette veicoli coinvolti e altrettanti feriti.

Vivian era a bordo della sua utilitaria quando è stato sbalzato sull'altra carreggiata, e centrato in pieno da una vettura che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato purtroppo fatale: il 71enne è morto sul colpo. E' stato liberato dai Vigili del fuoco e poi rianimato a lungo dai sanitari intervenuto: purtroppo non c'è stato niente da fare.