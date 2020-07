Auto contro un muro, schianto terribile: morto giovane imprenditore

E' Andrea Rossetti, 42 anni, nato a Forlì e residente da vent'anni a Dimaro, la vittima del terribile incidente avvenuto nel primo mattino di domenica 19 luglio lungo la Statale 42 del Tonale, a Mastellina (Tn) poco prima dell'alba. La sua auto è uscita di strada finendo contro un muro: l'impatto è stato violentissimo e, purtroppo, fatale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Malè e di Commezzadura, le ambulanze del 118 e l'elicottero sanitario. Purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della stazione locale. L'auto è finita fuori strada senza il coinvolgimento di terzi.

Maestro di sci ed esperto di varie discipline del mondo outdoor, dalla mountain bike al kitesurf, Rossetti era titolare e fondatore di una società specializzata in vacanze sportive in Val di Sole, la Ursus Adventures, con sede ad Ossana. Sono moltissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio postati sui social network da amici e colleghi. Un grave lutto nel mondo del turismo locale e dello sport.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Trentotoday.it