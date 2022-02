Auto si schianta dopo la notte in discoteca: morto ragazzo, feriti 4 amici

Il dramma si è consumato all'alba di domenica, in Via San Fermo a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano: forse per un colpo di sonno del conducente, la vettura è uscita di strada fino a schiantarsi contro un muretto, sul ciglio di un fossato. A bordo c'erano cinque ragazzi: nonostante l'impatto potrebbe essersi verificato a velocità contenuta, è stato comunque fatale per il giovane Andrea Guerreschi, morto sul colpo ad appena 20 anni.

Abitava a Piubega insieme alla famiglia: lascia nel dolore i genitori e il fratello. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti. I rilievi del caso sono stati affidati alla Polizia Stradale, ma la dinamica sembra purtroppo chiara. Intorno alle 5.30 la Renault Clio che trasportava i 5 ragazzi è uscita di strada, come detto forse per un colpo di sonno: sull'asfalto, infatti, non sono stati rilevati segni di frenata.

Morto sul colpo

Impatto fatale per il povero Guerreschi, morto sul colpo: tutti feriti gli altri occupanti – di età compresa tra i 18 e i 20 anni e tutti residenti a Piubega – che sono stati ricoverati negli ospedali di Castiglione delle Stiviere, Cremona e Mantova. I due ragazzi seduti sui sedili posteriori si sarebbero procurati varie fratture, anche alle gambe. Sarebbero stati gli stessi feriti ad allertare il 112.

Sul posto la centrale operativa ha inviato tre ambulanze oltre all'automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada per i rilievi. A quanto pare i ragazzi stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca, come riferito agli agenti. La comunità di Piubega è sconvolta per l'accaduto: Andrea Guerreschi aveva compiuto 20 anni solo poche settimane fa, aveva finito la scuola e da circa un anno lavorava come elettricista per la Elettrodigit di Piubega.