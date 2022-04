Pauroso schianto auto-moto sulla Gardesana: morto centauro di 42 anni

Pomeriggio di sangue sulle strade del lago di Garda. E' il 42enne Andrea Galvan la vittima del tragico incidente di giovedì lungo la Strada regionale 249, nota anche come Gardesana orientale, al confine tra i territori di Castelnuovo e Peschiera.

Era in sella alla sua moto quando intorno alle 15 si è schiantato contro un'auto che proveniva da Lazise e viaggiava in direzione opposta. L'impatto violentissimo purtroppo non gli ha lasciato scampo: Galvan sarebbe molto sul colpo.

Morto sul colpo

A nulla è valso il rapido intervento dei soccorsi, sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Andrea Galvan risultava residente a Castagnaro, nella Bassa Veronese, ma a quanto pare lavorava proprio a Peschiera, in un ristorante. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio: “Mi mancherai amico mio – si legge su Facebook – Ci saremmo dovuti vedere a casa mia per una birra e una bella chiacchierata. Sono senza parole”.