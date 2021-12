Marmirolo: morto Andrea Floriani, 37enne residente a Gambara

É Andrea Floriani, 37enne residente a Gambara, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto lunedì mattina – verso le 9 – nella frazione Pozzolo di Marmirolo (Mn).

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Mantova, ma – da quanto trapelato finora – pare che Floriani, pregiudicato, abbia perso la vita tentando la fuga da una pattuglia della Locale di Roverbella. Gli agenti, infatti, avrebbero cercato di fermare la Ford Focus grigia del 37enne, auto segnalata per il possibile coinvolgimento in alcuni furti avvenuti ultimamente nell'alto Mantovano. Floriani non si sarebbe fermato all'alt, accelerando nel tentativo di far perdere le proprio tracce.

A Pozzolo, infine, il drammatico incidente. La Focus si è schiantata frontalmente contro un furgone, al cui volante c'era un giovane uomo, anch'esso di 37 anni. Un impatto terribile: Floriani è morto sul colpo, l'altro automobilista è stato portato in elicottero all'ospedale Poma di Mantova, dov'è ora ricoverato in prognosi riservata.