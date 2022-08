Incidente col suv in vacanza, un morto: salvi per miracolo due bresciani

Un 63enne di Nocera Inferiore (Sa) è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in Sardegna lungo la Provinciale 59, in località Poltu Quatu, ad Arzachena.

La vittima

Andrea Di Florio, questo il nome della vittima, era al volante di un suv Mercedes a bordo del quale si trovavano anche la figlia e una coppia di amici residenti a Desenzano del Garda (le loro condizioni non preoccupano).

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. L'auto del 63enne nocerino si è scontrata con una vettura guidata da una 21enne (non in gravi condizioni) e si è ribaltata. Il conducente è morto sul colpo. Sul posto i volontari del 118 ed i vigili del fuoco.

Fonte: Salernotoday.it