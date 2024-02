Tragico incidente, Andrea è morto a 35 anni: in paese è il giorno del dolore

La salma di Andrea Bergamelli è tornata a casa: a Torre Boldone, nella Bergamasca, dove ha sempre vissuto e dove ancora abita la sua famiglia. Sono già passati in tantissimi alla camera ardente allestita nella chiesina di San Martino: giovedì pomeriggio i funerali nella chiesa parrocchiale del paese. Andrea è morto a soli 35 anni in un tragico incidente in moto.

Il tragico incidente

Grande appassionato di moto, era un pilota provetto: sabato 10 febbraio era impegnato in una gara a Valencia, Spagna, lungo il circuito Ricardo Tormo. Il povero Andrea avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva il quarto giro: una sbandata, poi la rovinosa caduta sull'asfalto, infine investito da un'altra motocicletta che transitava subito dopo. Tutto questo sotto gli occhi degli amici e della compagna Lucia, in Spagna con lui per sostenerlo.

Andrea Bergamelli lascia nel dolore i genitori Silvia e Bruno, la compagna Lucia, gli zii Elisabetta con Fiorenzo, Diego con Lara, i cognati, nipoti e pronipoti. Questa la dedica dei familiari nel necrologio, ispirata ai versi del brano “Canzone per un'amica” di Francesco Guccini: “Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, vogliamo pensare che ancora ci ascolti, che come allora sorridi”.

Il ricordo degli amici

Grande sportivo, oltre alla moto era un provetto del calcio a 5. Così lo ricordano le squadre per cui aveva giocato. “Andrea Bergamelli è stato una persona molto importante – scrivono dalla Asd Argonese San Paolo d'Argon –: ci mancherà il suo sorridere, il suo avere sempre una parola di conforto per tutti. Siamo vicini alla sua famiglia, a Lucia nostra grande amica e tifosa, a chi lo ha conosciuto”. “La scomparsa di Andrea ci colpisce duramente – si legge in una nota del Bergamo Calcio a 5 –: ha militato per molte stagioni nelle nostre squadre dopo il debutto nella stagione 2010. Quando arrivava Andrea, la sua presenza era sempre con il sorriso ela battuta pronta. Ti ricorderemo sempre come il miglior compagno di squadra: grazie per tutto quello che ci ha insegnato”.