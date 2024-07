Schianto in moto tra i vigneti, giovane padre muore a soli 38 anni

È morto a pochi passi dal lago di Garda il 38enne Anderson Silva, di origini brasiliane ma da una vita in Italia: sposato con Jamilly e padre di due figli ancora piccoli, Samuel e Sara, abitava a Porto Mantovano con la famiglia. L’incidente si è verificato sabato pomeriggio lungo la Strada provinciale 27 che collega Valeggio sul Mincio a Castelnuovo sul Garda. Insieme ad altri amici centauri era partito dal Mantovano per una gita sul Benaco: avrebbe perso il controllo della sua moto in una curva, finendo prima sull’erba per poi schiantarsi con un palo in cemento, di quelli che sorreggono le vigne.

Schianto violentissimo e purtroppo fatale: a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi, allertati dagli amici che erano con lui. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche l’elicottero decollato da Verona: ma non c’è stato niente da fare. Anche la madre del giovane, che abita a Villafranca, ha raggiunto il luogo dell’incidente, disperata per quanto accaduto. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Peschiera, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il messaggio del sindaco

Dipendente di un’azienda di Porto Mantovano, Anderson Silva era un grande appassionato di moto e di pesca. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, anche da parte di Maria Paola Salvarani, sindaca di Porto Mantovano. “Con profondo dolore la nostra comunità piange la tragica perdita di Anderson Silva – scrive il primo cittadino –. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze e la nostra vicinanza a Jamilly, Samuel e Sara: le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con voi in questo difficile momento. Anderson sarà sempre ricordato per la sua gentilezza e il suo spirito generoso. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Siamo uniti nel cordoglio e nella solidarietà”.