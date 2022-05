Ragazzo morto nell'incidente, l'ultimo straziante saluto: "Sarai sempre con noi"

I parenti e i tanti, tantissimi amici: una folla commossa di persone si è radunata, nel pomeriggio di martedì, fuori dalla palazzina di Montecchio, frazione di Darfo, dove viveva Anas Driss El Yahyaou. Anas, da tutti chiamato Enes, è morto a soli 24 anni in un tragico incidente stradale, lo scorso venerdì.

Assiepati fuori dall'abitazione hanno atteso, in silenzio e tra le lacrime, l'uscita della salma del giovane. La cerimonia funebre si è infatti svolta - con rito islamico - lontano dal paese dove il 24enne era cresciuto, nel cimitero islamico di Bergamo. Per ricordarlo hanno realizzarlo uno striscione, che hanno disteso fuori dall'abitazione della famiglia di Enes.

"Non è un addio, ma è un arrivederci. Enes sempre con noi. Ti vogliamo bene, Ciao fra!". Con queste parole gli amici di sempre hanno detto addio al compagno di pomeriggi e serate scanzonate.

Enes stava proprio raggiungendo gli amici in sella a uno scooter, quando si è verificato il drammatico schianto. Per cause ancora da accertare, si è scontrato con una macchina lungo via Roccole, nel centro di Darfo. Il 24enne sarebbe finito sotto l'auto che, pare, stava effettuando una manovra di svolta per entrare nel parcheggio di un ristorante: una dinamica terribile che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.