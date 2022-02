Ragazzina investita mentre va a scuola: il professore chiama l'ambulanza

Verso le 8.30 di venerdì mattina, una ragazzina di 13 anni è stata investita da camioncino mentre stava andando a scuola a Orzinuovi, in prossimità dei giardini dell'Aeronatica militare. Per fortuna, il veicolo non l'ha colpita in pieno, ma le ha schiacciato un piede. Pare che l'automobilista non si sia accorto della gravità di quanto successo.

La giovane è riuscita a raggiungere l'istituto, dove il professore ha chiamato il 112 appena accertato quanto fosse successo. Alla scuola media di via Verolanuova è quindi arrivata un'ambulanza dei volontari della Croce Verde orceana: la 13enne è stata portata all'ospedale di Chiari e lì ricoverata in codice giallo.