Ambulanza in codice rosso travolge e uccide una cerva da oltre 130 chili

Una cerva di oltre 130 chili è stata investita e uccisa da un'ambulanza impegnata in un intervento da codice rosso: è successo martedì mattina ad Anfo, sulla Strada provinciale 669. La dinamica appare chiara, ricostruita dagli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi: l'animale avrebbe attraversato la strada subito dopo una curva, lungo la discesa – non lontana dal Sacrario militare di Monte Suello di Via per Bagolino – che porta alla Strada statale 237.

Impatto inevitabile

L'autista dell'ambulanza dei volontari di Ata Soccorso, partita da Bagolino, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto: alla vista dell'esemplare ha inchiodato ma l'ha comunque colpito e investito. L'animale è morto sul colpo, l'ambulanza è stata danneggiata e costretta a un recupero con il carro attrezzi: l'intervento di emergenza-urgenza, come detto un codice rosso, è stato portato a termine (a Ponte Caffaro) da un altro mezzo di soccorso.

Sul posto anche gli agenti del Nucleo ittico-venatorio della Polizia Provinciale, oltre che i veterinari di Ats: la carcassa della povera cerva è stata affidata a un'azienda specializzata che intanto ha provveduto al recupero, e che poi proseguirà con il suo smaltimento. Per fortuna illesi i volontari a bordo dell'ambulanza.