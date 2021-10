Incidente a Gorlago: morto Francesco Epis, 31enne di Alzano Lombardo

Dramma nella notte tra venerdì e sabato a Gorlago (Bg): verso le 2, in via 1° maggio, in uno schianto frontale avvenuto all'altezza di una rotonda 4 ragazzi sono rimasti feriti e un 31enne ha perso la vita; la vittima è Francesco Epis di Alzano Lombardo.

Per i soccorsi sono intervenute 5 ambulanze e un’auto medica. I feriti sono tre ragazzi di 18, 20 e 23 anni e una 16enne: sono stati tutti portati in ospedale, ma nessuno è in gravi condizioni. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale.



La notizia del dramma ha fatto subito il giro dei social. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in poche ore: "Amico e Compagno solare. Non ci sono parole per definire questa perdita tremenda".