Auto si ribalta e si schianta contro il muro: feriti 4 ragazzi

Brutto incidente nella serata di domenica 4 luglio a Pietramurata, frazione di Dro, piccolo comune della valle Alto Garda e Ledro: i soccorsi sono scattati poco dopo le 20 lungo la Ss45bis al km 131,00.

Per cause ancora da chiarire un’auto che si dirigeva da Pietramurata verso Dro ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi e schiantarsi contro il muro che delimita la carreggiata. A bordo tre giovani di età compresa tra i 20 e 22 anni.

Sul posto sono giunte due ambulanze, l’autosoccorso Santuliana e i vigili del fuoco di Dro che hanno raddrizzato la vettura ed hanno estratto i feriti. Presente sul posto anche la polizia stradale. Fortunatamente nessuna grave conseguenza. La strada è rimasta chiusa al traffico per 40 minuti.

