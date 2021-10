Scivola e precipita dal balcone di casa: uomo in gravi condizioni

E’ grave l’uomo di 74 anni che verso le 9.40 di ieri, giovedì 21 ottobre, è caduto dal balcone della sua abitazione, mentre stava facendo dei lavori di manutenzione in via Mazzini ad Alfianello.

Il 74enne, un meccanico in pensione, era impegnato in alcuni lavori di riparazione, quando è scivolato cadendo nel vuoto per circa tre metri. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso decollato da Brescia.



Il pensionato ha riportato diversi traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure dei sanitari, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al Civile, dov’è stato ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Pontevico.