Schianto sulla provinciale: auto resta in bilico sulla sponda del canale

Strada bloccata e due feriti. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 12 di lunedì tra Milzano e Alfianello, lungo la provinciale 64. All'origine dello schianto frontale, che ha coinvolto due veicoli, ci sarebbero le condizioni del manto stradale reso parecchio scivoloso dalla neve caduta in mattinata nella Bassa.

Dopo l'impatto, una delle sue auto è rimasta in bilico sulla sponda del canale. Ad evitare che il veicolo, e la donna che era bordo, finissero nel corso d'acqua, è stato un camionista di passaggio: in attesa dell'arrivo dei soccorsi ha legato la macchina al mezzo pesante.

Le conseguenze per le persone coinvolte - un 21enne e una 58enne- non sembrano gravi: il 28enne se l'è cavata con qualche lieve ferita. La 58enne, dopo le prime cure, è stata trasportati in codice giallo all'ospedale di Manerbio. Sul posto, oltre ai volontari del 118, i Vigili del Fuoco. Pesanti invece i disagi: la provinciale è rimasta completamente bloccata nel tratto interessato dall'incidente.