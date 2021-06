Morto mentre va al lavoro: lo piange la sua bimba di 4 anni

Una vita spezzata troppo presto. Terribile tragedia lunedì 21 giugno a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo: Alex Mazzoleni, 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi della galleria Sant’Alessio. L'uomo si stava dirigendo verso il luogo di lavoro.

La dinamica dell'incidente

Il fatto è avvenuto verso le 7.30: da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Fiat Panda guidata da Mazzoleni stesse percorrendo la statale 345 Briantea, appena fuori dalla galleria, quando - per cause ancora da accertare - ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un furgone Peugeut, guidato da un 65enne di Ornago Brianza, che viaggiava sulla sua corsia in direzione Lecco. Subito dopo lo scontro la Panda ha preso fuoco. Alex, sfuggito alle fiamme grazie all’intervento dei carabinieri di Zogno, è apparso fin da subito in gravi condizioni. Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte un’auto medica e due ambulanze, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone, per spegnere le fiamme e bonificare l’area. Dopo le prime cure sul posto Alex è stato portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto circa un’ora dopo. Presenti sul luogo anche gli agenti della locale di Ponte San Pietro per i rilievi e per provvedere a regolare la viabilità. Ferito in modo lieve il conducente del furgone che è stato portato alla Gavazzeni in codice giallo.

Alex Mazzoleni, nato il 13 agosto del 1984, originario di Brembate di Sopra, abitava ad Ambivere con la compagna Martina e la figlia di quattro anni. Di professione idraulico, Alex era dipendente dell’azienda "Idraulica Lombarda 3 m" con sede a Mapello. Lascia nel dolore, oltre alla compagna Martina e alla figlia, il papà Mario, la mamma Valeria e il fratello Andrea con la famiglia. La salma è stata portata alla Casa del commiato dell’Isola, in via Indipendenza 18 a Brembate di Sopra. I funerali saranno celebrati mercoledì 23 giugno alle 14.30 nella parrocchia di Brembate di Sopra.