Terribile schianto auto-moto: giovane negoziante muore sul colpo

Sabato pomeriggio sulla Provinciale di Almè il terribile schianto: uno scontro frontale tra la moto Yamaha T-Max di Alessandro Musitelli e una Toyota Urban Cruise guidata da un 78enne. Ad avere la peggio, inevitabile, è stato il giovane gioielliere originario di Val Brembilla ma da tempo residente a Bergamo: a terra, privo di sensi, è stato rianimato a lungo (per quasi mezz'ora) ma senza successo. Ha esalato il suo ultimo respiro sulla strada.

Era appena tornato dalle vacanze, si stava muovendo in direzione di Zogno per aprire il suo negozio, la gioielleria Monilla. Sull'accaduto indagano i carabinieri, intervenuti per i rilievi: non ci sono dubbi sulla dinamica, come detto uno schianto frontale, ora si lavora a ricostruire eventuali responsabilità. Niente di grave per il 78enne alla guida della Toyota, ricoverato in ospedale ma fin da subito fuori pericolo.

Martedì i funerali di Alessandro

Sul posto anche l'automedica e due ambulanze, i Vigili del Fuoco. I sanitari hanno fatto il possibile per salvare la vita al 39enne: purtroppo non c'è stato niente da fare. La salma è stata ricomposta e trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per i doverosi accertamenti medico-legali. Poche ore fa è arrivato il nulla osta alla sepoltura: il corpo di Alessandro si trova ora nella Casa funeraria Busi di Val Brembilla, il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio alle 17, nella parrocchiale del paese.

Lascia nel dolore mamma Nadia e papà Patrizio, il fratello Andrea con Giulia, l'amata nipotina Bianca, gli zii e i cugini. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Commovente quello dell'amica Sofie: "Chissà in quanti staranno piangendo con me adesso. Quante risate ci siamo fatti insieme, quanto abbiamo ballato. Porta lassù i tuoi sorrisi, noi quaggiù non li scorderemo mai. Ti voglio tanto bene, mai e poi mai ti dimenticherò".