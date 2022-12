Morto in un inferno di lamiere: Alessandro aveva appena compiuto 26 anni

Ennesima vittima di questo maledetto 2022 per le strade bresciane: è Alessandro Consoli il 26enne che ha perso la vita giovedì pomeriggio a Provaglio d'Iseo, sulla Strada provinciale 510. L'incidente intorno alle 14.30: Consoli era alla guida di un furgone del Consorzio agrario di Cremona, l'azienda per cui lavora, quando a seguito di un'improvvisa sbandata sarebbe finito sulla corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava un camion.

Impatto violentissimo e inevitabile: Consoli è rimasto incastrato nell'abitacolo ridotto a un groviglio di lamiere, morto sul colpo per le ferite riportate. Illeso invece il conducente del camion, sotto shock per l'accaduto. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo: i Vigili del Fuoco l'hanno liberato dalle lamiere, ma per il povero Alessandro non c'era già più niente da fare.

Aveva appena compiuto 26 anni

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: come da prassi, probabile venga aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per almeno due ore. La salma di Alessandro Consoli riposa all'obitorio dell'ospedale di Chiari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Abitava a Passirano, aveva compiuto 26 anni il 18 dicembre scorso: si era diplomato all'istituto Dandolo e da qualche anno lavorava al Consorzio agrario di Cremona. Era un grande appassionato di modellismo, uno specialista e tra gli organizzatori del Franciacorta Farm Models.

Gli amici lo ricordano così: "La strada ha portato via uno di noi, un fratello, un ragazzo che c'era sempre per tutti i suoi cari. Il dolore è immenso, ma il tuo ricordo vivrà sempre in noi. Mancherà un grande, grandissimo pezzo del nostro gruppo. Ciao ragazzi, ci vediamo domani: ti vogliamo ricordare così, come ci hai salutato mercoledì sera", si legge sulla pagina della manifestazione.