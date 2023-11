Pauroso schianto in tangenziale: imprenditore bresciano muore a 30 anni

Non è sopravvissuto alle ferite riportate nel pauroso schianto di lunedì a Rezzato: Alessandro Carrera è morto in ospedale poche ore più tardi. Aveva solo 30 anni. È lui l'ennesima vittima di questi terribili giorni sulle strade. Era alla guida della sua Fiat 500 Abarth quando, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 13 ha invaso la corsia opposta di marcia della tangenziale Ss45bis – viaggiava in direzione Salò – proprio mentre transitava un camion Iveco, guidato da un 46enne e diretto verso Brescia. Il camionista avrebbe provato a evitare l'impatto, ma senza riuscirci.

Un incidente impressionante. La vettura di Carrera è stata ridotta a un groviglio informe di lamiere: il 30enne, intrappolato nell'abitacolo, è stato liberato dai Vigili del Fuoco che ormai era già privo di sensi. È stato rianimato a lungo – sul posto l'automedica e ambulanze del Van di Nuvolento e del Cosp di Mazzano – e poi trasferito d'urgenza al Civile in elicottero, ricoverato in codice rosso. Qui purtroppo è spirato prima di sera.

Indagini per omicidio stradale

Solo lievi ferite per il conducente del mezzo pesante, ricoverato alla Poliambulanza. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza: non pochi i disagi al traffico. La salma è stata ricomposta, a disposizione dell'autorità giudiziaria: come da prassi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada di Salò, con il supporto della Polizia Locale di Rezzato.

Alessandro Carrera era molto conosciuto, nel Bresciano e non solo. Lavorava come imprenditore nel settore automotive (vendite): pare avesse da poco avviato una nuova attività sul Garda. Abitava a Brescia, in Contrade delle Bassiche. Conosciuta anche la sua famiglia: i genitori Gabriele e Anna sono volti noti dell'Associazione Artigiani di Brescia, il fratello è medico. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio.