Lacrime per Alessandro: è morto a 30 anni sulla strada, come il cugino

Saranno celebrati mercoledì pomeriggio i funerali di Alessandro Carrera, morto a soli 30 anni in un tragico incidente stradale sulla Ss45bis. Lo schianto lunedì pomeriggio, in territorio di Rezzato: alla guida della sua Fiat 500 Abarth avrebbe improvvisamente sbandato proprio mentre nella direzione opposta transitava un camion Iveco. Impatto violentissimo: Alessandro è stato estratto in fin di vita dalle lamiere della sua auto, trasferito d'urgenza al Civile e ricoverato in codice rosso. Prima di sera era già morto per le conseguenze delle ferite riportate.

Mercoledì pomeriggio i funerali

La salma è stata ricomposta e consegnata alla famiglia al termine dei doverosi accertamenti. Per quanto accaduto, come da prassi, è stata aperta un'indagine per omicidio stradale: indaga la Polstrada di Salò. Il povero Alessandro riposa ora all'obitorio del Civile: il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15.30 nella parrocchia del Buon Pastore, in Viale Venezia a Brescia. È qui, in città, che Alessandro ha sempre abitato: dopo il diploma al Calini si era iscritto all'università ma aveva mollato gli studi per dedicarsi alla grande passione dei motori.

Pare che lunedì si stesse muovendo verso il lago di Garda proprio per lavoro. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia, molto conosciuta a Brescia e non solo: i genitori Anna e Gabriele, imprenditori, sono volti noti dell'Associazione Artigiani di Brescia, il fratello è medico. Solo pochi anni fa i Carrera avevano pianto la scomparsa di un altro giovane, il cugino di Alessandro, anche lui morto in un incidente.