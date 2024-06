Morto in moto a 17 anni: "Ogni giorno guarderò il cielo e ti saluterò"

Tanti, tantissimi fiori sul luogo dell'incidente: e uno striscione con dedica, “Alen rimarrai sempre nei nostri cuori”. Infine, il messaggio postato su Instagram dal fratello Enio: “Ti vorrò per sempre bene, fratellino mio. Sei la mia metà e hai sempre riempito il mio cuore di gioia. Ogni giorno guarderò il cielo e ti saluterò come facevamo sempre. Mi mancherai tantissimo, guardami e proteggimi da lassù. Ti amo piccolo, sii felice mi raccomando”.

Morto in moto a 17 anni

È il giorno del dolore a Bienno e in tutta la Valcamonica per la scomparsa di Alen Karaboja, morto sabato sera a soli 17 anni in un tragico incidente stradale. Intorno alle 23, mentre percorreva le strade del paese in sella alla sua moto enduro, con lui a bordo anche un amico di 15 anni, che ha riportato solo ferite lievi, ha perso il controllo della sua due ruote per cause ancora in corso di accertamento – i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri – e dopo una brusca sbandata si è schiantato contro un muro.

Chi era Alen Karaboja

Sono stati entrambi sbalzati dalla sella, ma è al povero Alen che è andata peggio. Soccorso sul posto e rianimato, purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate. La salma a breve sarà riconsegnata ai familiari che potranno così organizzare i funerali. Alan Karaboja, classe 2007, era di origini albanesi ma bresciano d'adozione, cresciuto in Valcamonica: dopo aver frequentato elementari e medie a Bienno ora studiava a Darfo Boario Terme. Lascia nel dolore i genitori Majilinda e Gezim, il fratello maggiore Enio, di qualche anno più grande, elettricista. Aspettando notizie sul funerale, lunedì sera alle 20.30 è stata organizzata una fiaccolata in sua memoria.

Tutto il paese in lutto

Tutto il paese si stringe nel dolore. “Purtroppo domenica mattina ci ha raggiunto una notizia che non si verrebbe mai ricevere – scrive il sindaco di Bienno, Ottavio Bettoni –: una vita spezzata a 17 anni è troppo per continuare con il Palio e la festa (in questi giorni si stava celebrando il Palio delle Contrade, ndr). Siamo costretti a fermare il Palio, lo spirito che lo contraddistingue oggi non c'è più: giusto fermarci e stringerci intorno al dolore della famiglia. A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità biennese, porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.