É il 17enne Alen Karaboja la vittima dell'incidente in moto avvenuto verso le 23 di ieri – sabato 1° giugno – a Bienno. Nato in Valcamonica e cresciuto in paese, il giovane era figlio di una coppia originaria dell'Albania.

La dinamica

Il biker è deceduto schiantandosi con la moto contro un muro. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il 17enne fosse a una festa di compleanno quando, a un certo punto, si è allontanato insieme a un amico per fare un giro con la motocross. All'altezza del parco del Dosso – un'area verde sul fiume Grigna – avrebbe perso il controllo del mezzo facendo tutto da solo, finendo poi per schiantarsi contro un muro lungo via Indipendenza. Alle sue spalle, in sella con lui come passeggero, c'era un amico di 15 anni.

Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale con due eliambulanze. Il 15enne è stato ricoverato in codice giallo a Bergamo, il 17enne – invece – purtroppo non c'è l'ha fatta: è spirato in un letto dell'ospedale Civile di Brescia, le gravissime lesioni riportate si sono rivelate letali nonostante i disperati tentativi dei medici per salvargli la vita.