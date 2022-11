Spaventoso frontale auto-camion: Alberto muore a soli 34 anni

Tragico incidente stradale verso le 18.20 di domenica in via Milazzo a Santa Croce di Sermide (Mn). La vittima è il 34enne Alberto Pisano: operaio dell'azienda pavese C.i.p.i, in questo periodo si stava occupando della manutenzione delle centrale Enel di Moglia.

Uno schianto terribile

Per cause ancora in fase d'accertamento, la Mercedes Classe E del giovane si è schiantata frontalmente con un camion che trasportava pollame. A seguito dell'impatto, l'auto è stata sbalzata in un fossato a lato della strada. Per i soccorsi sono stati inviati l'eliambulanza e i vigili del fuoco, che hanno poi estratto il corpo di Pisano dall'abitacolo: purtroppo, però, non c'era già più nulla da fare,

Ferite lievi, invece, per l'allevatore 74enne al volante del mezzo pesante. È stato condotto in ospedale per ricevere le cure del caso.