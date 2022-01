La sbandata con la Porsche, poi lo schianto: giovane imprenditore muore a 34 anni

Un'altra vita spezzata troppo presto, dopo il dramma dei 5 ragazzi morti a Rezzato: tante cose ancora da fare, una valigia ancora piena di sogni. E' il 34enne Alberto Bergomi la vittima del pauroso schianto del primo pomeriggio di domenica sulla Strada provinciale 19, la Corda Molle, in territorio di Torbole Casaglia. E' qui che dopo dopo le 13 la sua Porsche avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia.

In quel momento transitava una Renault Scenic guidata da un 66enne: la Porsche sarebbe riuscita solo in parte a evitare lo schianto, ma forse con conseguenze ancora più drammatiche. Bergomi, infatti, sarebbe così stato centrato in piano sul fianco di guida, incastrato nell'abitacolo in un groviglio di lamiere. Per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare.

Già morto nel groviglio di lamiere

E' stato soccorso e liberato dai Vigili del Fuoco del comando provinciale, poi rianimato a lungo dai sanitari ma senza successo. Sul posto anche l'automedica e due ambulanze dei volontari di Flero e di Travagliato. Il 66enne alla guida della monovolume è in gravi condizioni in ospedale, trasferito in elicottero al Civile dove è ricoverato con riserva di prognosi: ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.

Giovane e stimato imprenditore

Alberto Bergomi viveva a Rovato, ma era molto conosciuto in tutta la Franciacorta e oltre per la sua attività di famiglia: la celebre Bergomi Costruzioni, fondata nei primi anni Settanta dal padre e da poco passata nelle mani del giovane imprenditore. Era molto attivo anche nella vita “istituzionale”, da un paio d'anni presidente di Ance Giovani, l'Associazione nazionale costruttori edili. Appassionato di ristorazione, insieme a due soci gestiva il locale Al Malò di Rovato. La comunità in lutto aspetta ora solo la data del funerale.