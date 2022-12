Tragico schianto contro un albero a pochi metri da casa: Alban muore a soli 40 anni

L'auto fuori controllo che piomba sul marciapiede, travolge una donna e poi si schianta contro un albero. Un impatto devastante e fatale per il conducente della macchina: il 40enne Alban Dushi ha perso la vita in un groviglio di lamiere. Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì 13 novembre in via Diaz a Brescia.

Lo schianto a pochi metri da casa

È probabile che il giovane stesse facendo ritorno nell'appartamento di Viale Piave, dove viveva da poche settimane, quando ha improvvisamente perso il controllo della Mercedes Station Wagon che guidava. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, che si è occupata dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione, il 40enne nato in Albania ma di casa da molti anni nel Bresciano (prima a Gottolengo, poi in città) avrebbe sbandato mentre arrivava da via Inganni. La Mercedes è piombata sul marciapiede proprio mentre passavano due donne, una delle quali è stata colpita dall'auto, riportando, per fortuna, ferite non gravi. Infine il tremendo schianto contro una pianta che ha ridotto la station wagon ad un ammasso di lamiere. Per il povero Alban non c'è stato purtroppo più nulla da fare: inutili i tentativi dei sanitari di far ripartire il suo giovane cuore.

Accertamenti in corso

Non è ancora noto il motivo che avrebbe scatenato l'incidente, gli accertamenti sono in corso: non si esclude che la vittima venga sottoposta ad autopsia per fare luce le cause del decesso e stabilire se all'origine della sbandata possa esserci stato un malore.