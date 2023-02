Travolto in scooter dall'auto guidata dal collega, muore in ospedale

Fin da subito le sue condizioni erano parse gravissime: in arresto cardiaco dopo l'impatto, rianimato a lungo, trasferito d'urgenza in ospedale. Da quella botta tremenda, purtroppo, non si è più ripreso: è rimasto in coma per settimane, poi trasferito in clinica, ora la notizia del triste epilogo. E' morto a soli 59 anni Agostino Serlini di Passirano, operaio all'Iveco di Brescia: addolorati lo annunciano la moglie Cristina, la mamma Regina, il fratello Isidoro, le sorelle Monica con Ezio, Francesca con Fabrizio, Marilisa con Diego e Mara con Mirko, il suocero Mario, la cognata Elena con Ivan.

L'incidente

La data del funerale non è ancora stata comunicata. Serlini il 30 dicembre scorso era appena uscito dal lavoro, in Via Volturno, con l'intenzione di tornare verso a casa, a Passirano: ma a poche centinaia di metri dall'uscita dalla fabbrica si è schiantato con una Volkswagen Golf, tra l'altro guidata da un collega.

Nonostante la velocità contenuta, l'impatto è stato assai violento: Serlini è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri. E il suo cuore si è fermato. Rianimato a lungo, è stato trasferito d'urgenza alla Poliambulanza: qui è rimasto qualche settimana e infine trasferita alla clinica Maugeri di Lumezzane, dove purtroppo è spirato. Non si esclude venga ora aperto un fascicolo per omicidio stradale, anche se a settimane di distanza.