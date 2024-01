Auto sbanda, poi il frontale con un furgone: uomo in gravi condizioni

Bruttissimo incidente ad Agnosine poco prima delle 8 di oggi (giovedì 25 gennaio) lungo la Provinciale 79, la strada che sale verso Lumezzane.

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale della Valsabbia, pare che un'utilitaria – guidata da un uomo di 50 anni – abbia invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente contro un furgone cassonato, appartenente a una ditta specializzata in saldature.

Ad avere la peggio è stato il 50enne al volante dell'auto; non si esclude che a provocare la sbandata sia stato un suo improvviso malore. Per i soccorsi sono state allertate un'automedica e l'ambulanza dei volontari di Odolo: dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

Al volante del furgone c'era invece un ragazzo di 28 anni, residente a Vobarno. Il giovane se l'è cavata con lievi lesioni, fortunatamente. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.