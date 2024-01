Drammatico frontale con un furgone: morto l'automobilista

Non ce l'ha fatta il 50enne coinvolto nel terribile incidente avvenuto ad Agnosine poco prima delle 8 di oggi (giovedì 25 gennaio) lungo la Provinciale 79, la strada che sale verso Lumezzane.

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale della Valsabbia, pare che l'utilitaria guidata dall'uomo abbia invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente contro un furgone cassonato, appartenente a una ditta specializzata in saldature. Non si esclude che a provocare la sbandata sia stato un improvviso malore.

Per i soccorsi sono intervenute le ambulanze dei volontari della Croce Bianca di Lumezzane, che hanno operato insieme ai colleghi del Pronto Emergenza di Odolo. Le condizioni del 50enne sono sembrate molto gravi sin dai primi istanti: dopo essere stato stabilizzato, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Gavardo. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita e in mattinata è arrivata la tragica notizia del decesso.

Al volante del furgone c'era invece un ragazzo di 28 anni, residente a Vobarno. Il giovane se l'è cavata con lievi lesioni, fortunatamente. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.