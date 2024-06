Perde il controllo dell'auto e si schianta in galleria: ferita una ragazza

Brutto incidente, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, per una ragazza di 33 anni che – nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno – si è schiantata sulla Strada provinciale 79 ad Agnosine, all'interno della galleria che collega la frazione di Casale al Passo del Cavallo.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sembra che la giovane abbia fatto tutto da sola, perdendo il controllo della sua Fiat 500 in prossimità di una lieve curva presente nel tunnel. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Lumezzane, che hanno poi portato la giovane all'ospedale di Gardone Val Trompia per accertamenti e medicazioni (per lei nulla di preoccupante).

I rilievi sono stati raccolti dagli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Val Sabbia, intervenuti sul posto con una pattuglia, anche per la gestione del traffico rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso. Code e rallentamenti si sono poi smaltiti dopo circa un'ora.