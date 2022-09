Schiacciata dalla sua auto mentre controlla un’azienda: così è morta Claudia

Morta a soli 51 anni, mentre svolgeva il suo lavoro di guardia giurata ad Agnosine. In pochi drammatici istanti è stata travolta e uccisa dall’auto di servizio, mentre controllava la recinzione e il cancello esterno del cantiere Terna. Questo è il tragico destino di Claudia Pini, 51enne originaria di Bassano Bresciano.

Come appurato dai carabinieri di Salò, la donna sarebbe scesa dalla macchina - lasciata accesa e in sosta, senza nessuna marcia inserita su un falso piano - per poi dirigersi verso l’ingresso del cantiere. L’auto avrebbe cominciato a muoversi, probabilmente non era stato azionato il freno a mano, e la 51enne avrebbe allora provato a bloccarla: colpita dalla portiera, sarebbe poi stata schiacciata dal veicolo.

A nulla è valso il tempestivo allarme lanciato da un abitante della zona, che percorrendo via Valle si è accorto per primo dell’accaduto: i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'auto medica e di un’ambulanza, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della 51enne.

Sulla dinamica della tragedia, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, ci sarebbero ben pochi dubbi: il magistrato non ha disposto l'autopsia e il corpo della donna è già stato restituito ai familiari. Ad occuparsi delle indagini, oltre ai carabinieri, sono i tecnici dello Psal, il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.