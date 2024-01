Il dramma di Cesare, morto nel terribile frontale con un furgone

È Cesare Bacca la vittima del terribile incidente avvenuto ad Agnosine verso le 8 di oggi (giovedì 25 gennaio) lungo la Provinciale 79, la strada che sale verso Lumezzane. Aveva solo 43 anni e viveva a Salò: è spirato poco dopo il ricovero in ospedale.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale della Valsabbia, Bacca avrebbe perso il controllo della sua utilitaria - probabilmente a causa di un malore - finendo per invadere la corsia opposta. Poi il violento frontale con un furgone cassonato, appartenente a una ditta specializzata in saldature e guidato da un ragazzo di 28 anni. Per lui solo lievi lesioni.

Le condizioni del 43enne sono immediatamente apparse critiche: soccorso dalle ambulanze dei volontari della Croce Bianca di Lumezzane, che hanno operato insieme ai colleghi del Pronto Emergenza di Odolo, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Gardone Val Trompia. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvargli la vita e nella tarda mattinata è arrivata la tragica notizia del decesso.