Auto con a bordo una famiglia si ribalta: due bambini in ospedale

Spaventoso incidente verso le 15 di mercoledì 10 aprile ad Agnosine, lungo la strada provinciale che porta a Lumezzane. Per cause al vaglio dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia, un’auto con a bordo una famiglia si è ribaltata, finendo ruote all’aria.

La chiamata al 112 è scattata in codice rosso e sul posto si sono precipitate due ambulanze, un’automedica e i Vigili del Fuoco di Gardone Valtrompia. Per fortuna l’allarme è rientrato: all’arrivo dei soccorritori, padre, madre e figlioletti di 2 e 7 anni erano coscienti e versavano in condizioni non preoccupanti.

Per loro un (comprensibile) shock, ma nulla di grave: i due bimbi sono stati accompagnati in ospedale, al Civile di Brescia, per tutti gli accertamenti del caso vista anche la giovane età.