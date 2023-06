Auto travolge una bici, ciclista 'vola' sull'asfalto: grave in ospedale

Verso le 17.50 di giovedì 29 giugno, un ciclista di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una Mini Cooper, lungo via Marconi ad Agnosine.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'Ufficio Postale. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'auto – guidata da una ragazza – sia uscita in retromarcia da un passo carraio, non accorgendosi che stava sopraggiungendo il 37enne in sella alla sua mountain bike: l'impatto a quel punto è stato inevitabile, il ciclista è rovinato con violenza sull'asfalto.

Soccorso da un'ambulanza e da un'auto infermierizzata, il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Gavardo (non è in pericolo di vita). I rilievi sono stati raccolti dagli uomini della Polizia Locale Valle Sabbia.