Frontale auto-camion, morta sul colpo: Agnese era madre di 3 figli

È bresciana la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nel Cremonese verso le 17 di ieri, giovedì 9 maggio: si tratta di Agnese Brunelli, una donna di 59 anni residente a Verolanuova, sposata e madre di tre figli.

Il tragico schianto nel comune di Bordolano, lungo la Strada provinciale Quinzanese. Brunelli stava guidando verso Cremona, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un'autocisterna: l'impatto, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Per i soccorsi sono intervenuti l'ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco di Cremona. Per stabilire le cause dell'incidente, sono in corso le indagini della Polizia stradale di Pizzighettone.