Madre di famiglia morta nell'incidente: dolore e lacrime in paese

A Verolanuova, lunedì 13 maggio si terranno i funerali di Agnese Brunelli, morta a 59 anni nell'incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Bordolano, in provincia di Cremona.

La donna lascia nel dolore il marito Giuliano, i figli Camilla, Andrea e Luca, i fratelli e le sorelle. La veglia di preghiera si terrà domenica alle 17 presso la sala del commiato di via Lenzi 24, mentre le esequie saranno celebrate lunedì alle 10 nella Basilica di San Lorenzo. Dopo il rito funebre, il corteo proseguirà per il cimitero di Cignano di Offlaga.

Il terribile incidente

Lo schianto tra la Opel Zafira della 59enne e un'autocisterna è avvenuto lungo la Strada provinciale Quinzanese. Brunelli stava guidando verso Cremona, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente contro il tir: un impatto devastante.

Per i soccorsi sono intervenuti l'ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco di Cremona: purtroppo, non c'era già più nulla da fare. Per stabilire le cause dell'incidente, sono in corso le indagini della Polizia stradale di Pizzighettone.