Precipita dal tetto di un capannone, operaio soccorso in gravi condizioni

Un operaio di 54 anni è stato ricoverato d'urgenza al Civile di Brescia, in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dello stabilimento Steparava di Adro. Stando alle prime informazioni trapelate, il lavoratore - dipendente di una ditta esterna - è caduto dal tetto di un capannone oggetto di lavori di ristrutturazione. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri di Chiari.

Il 54enne, di casa a Palazzolo sull'Oglio, sarebbe precipitato da circa 8 metri di altezza: avrebbe riportato gravi fratture, ma non avrebbe perso i sensi e non si teme per la sua vita. È accaduto poco prima delle 12 di oggi, mercoledì 11 gennaio: i colleghi hanno immediatamente dato l'allarme e in via Zocco sono sopraggiunte due ambulanze e l'elisoccorso. Il 54enne, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato caricato a bordo dell'eliambulanza, infine il volo d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia e il ricovero in codice rosso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Chiari, che stanno effettuando gli accertamenti di rito insieme ai tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.