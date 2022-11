Malore, poi lo schianto in scooter: ora lotta per la vita all'ospedale Civile

Lotta per la vita, in un letto dell’ospedale Civile di Brescia, il 58enne che, poco prima delle 8.30 di giovedì 10 novembre, si è schiantato contro un’auto mentre percorreva via Zocco ad Adro. L’uomo, che abita nel paese franciacortino, avrebbe riportato un grave trauma cranico: è ricoverato nel reparto di Seconda Rianimazione e la prognosi è riservata.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il 58enne avrebbe accusato un malore e avrebbe perso il controllo dello scooter finendo per invadere l’opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva un’auto. Sbalzato dalla sella dopo l’impatto, è caduto nelle vigne che scorrono accanto a Via Zocco.

All’arrivo dei sanitari del 118, il 58enne era privo di sensi: stabilizzato sul posto, è poi stato trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia.