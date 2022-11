Terribile schianto contro un'auto: motociclista in gravi condizioni

Un uomo di 58 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale, in seguito a un terribile incidente in moto. L’uomo sarebbe stato sbalzato dalla sella della sua due ruote, atterrando violentemente sull’asfalto, dopo l’impatto contro un’auto.

È accaduto verso le 8.30 di oggi, giovedì 10 novembre, lungo via Zocco ad Adro. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso, oltre all’eliambulanza decollata da Bergamo.

Le condizioni del biker sono apparse immediatamente critiche: stabilizzato sul posto dall’equipe medica dell’elisoccorso e dal gruppo volontari ambulanza di Adro, il 58enne è stato trasferito d’urgenza - a bordo dell’elicottero - all'ospedale Civile.

Sul posto ci sono gli agenti della polizia stradale di Brescia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto nella zona industriale del paese.