Travolto dal trattore, muore padre di famiglia: le lacrime di moglie e figlie

Paese in lutto per la morte di Adriano Papa: è scomparso a 70 anni a quattro mesi dal terribile incidente in cui era rimasto coinvolto. Il 16 aprile scorso si era ribaltato con il trattore a Lonato, in Via Tugurio, in un campo davvero a pochi passi da casa: era rimasto schiacciato dal mezzo agricolo ma in qualche modo era riuscito a liberarsi - nonostante i gravi traumi - e ad allertare i soccorsi.

Due mesi in coma farmacologico

Era stato trasferito in elicottero alla Poliambulanza, dove è rimasto per due mesi in coma farmacologico prima di essere trasferito per la riabilitazione. Solo da poche settimane era tornato a casa, a Lonato, ma senza più tornare ad essere quello di prima. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate in questi giorni, complice un'insufficienza epatica, fino al triste epilogo di lunedì.

Era appena andato in pensione

Adriano Papa ha fatto l'agricoltore per una vita, era appena andato in pensione: era il fratello di Oscar Papa, ex consigliere comunale. I funerali sono stati celebrati mercoledì pomeriggio a Castelvenzago: la salma ora riposa al cimitero di Centenaro.

Lo piangono la moglie Silvana, le figlie Barbara con Alessandro e Deborah con Gigi, il papà Bruno, il fratello Oscar con Marina, Silvia, Gabriele e Anna, la cognata Anna con Fabio, gli adorati nipoti Marco, Andrea e Victor. La famiglia ringrazia Johana e Blanca "per le amorevoli cure prestate".