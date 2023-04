Ragazzo di 19 anni morto nel frontale: tutto il paese in lutto

Un minuto di silenzio all'Istituto superiore Lorenzo Gigli di Rovato per ricordare Adenajd Hoxha, il ragazzo di soli 19 anni morto nel tragico incidente di lunedì pomeriggio sulla Strada provinciale 11, tra Rovato e Coccaglio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine - rilievi affidati alla Polizia Stradale - la Ford Focus di Hoxha, poco prima delle 16, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre stava transitando un camion, guidato da un bresciano di 46 anni (per lui solo ferite lievi). Nello schianto il 19enne è morto sul colpo, schiacciato all'interno dell'abitacolo.

Originario dell'Albania, da diversi anni abitava ormai in Italia insieme alla famiglia. Una vita piena di sogni, come tutti a quell'età: come detto studiava al Gigli di Rovato, era all'ultimo anno - indirizzo in Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione - e tra pochi mesi avrebbe sostenuto l'esame di maturità. Avrebbe poi voluto continuare a studiare, iscrivendosi all'università. Lascia nel dolore i genitori, il fratello e la sorella: nelle prossime ore saranno rese note le date del funerale.

Il ricordo dell'istituto Gigli

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Così il dirigente scolastico, Davide Uboldi, in una nota: "Il nostro istituto paga un tributo elevatissimo in questo maledetto 2023, anno nel quale sulle strade della provincia hanno perso le vita due studenti del Gigli (il primo fu Federico Doga, ndr). La morte di chi conosciamo ci colpisce sempre, ma ancor più ci addolora e ci appare senza senso, quando a morire così tragicamente è un giovane. E così, con profondo cordoglio, partecipiamo come intera comunità al lutto della famiglia Hoxha per la prematura scomparsa di Adenajd, nostro studente di 5T e amico di molti. Mercoledì osserveremo un minuto di silenzio, al quale seguirà un momento di riflessione condiviso da parte dei docenti".